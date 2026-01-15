Ex Milan Ganz | Del Como mi piace tutto I rossoneri dovranno sfornare un’ottima prestazione

Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan ed attuale allenatore del Femminile, ha commentato la sfida odierna contro il Como. Durante un'intervista sul canale YouTube di Pellegatti, ha espresso il suo apprezzamento per il club lariano e sottolineato l’importanza di una prestazione all’altezza da parte dei rossoneri. Le sue parole riflettono l’interesse e l’attenzione verso questa partita, che si preannuncia equilibrata e di grande livello.

Ganz: "Del Como mi piace tutto, ha giocatori funzionali all'allenatore" - Maurizio Ganz è stato ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. milannews.it

Como, Ganz: 'Non ho nessun rancore verso il Milan' - com della sua esperienza nella squadra rossonera: "Ho un contratto col Como fino al 2016. calciomercato.com

In esclusiva le parole di Simone #Ganz a poche ore dalla "sua" partita, #Como - #Milan: l'intervista completa x.com

#SerieA #memories #throwback #picoftheday #accaddeoggi, 10 gennaio 1999, Empoli-Milan 1-1: Sereni salva sulla linea il pallone deviato da Ganz - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.