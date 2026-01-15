Ex Milan Ganz | Del Como mi piace tutto I rossoneri dovranno sfornare un’ottima prestazione

Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan ed attuale allenatore del Femminile, ha commentato la sfida odierna contro il Como. Durante un'intervista sul canale YouTube di Pellegatti, ha espresso il suo apprezzamento per il club lariano e sottolineato l’importanza di una prestazione all’altezza da parte dei rossoneri. Le sue parole riflettono l’interesse e l’attenzione verso questa partita, che si preannuncia equilibrata e di grande livello.

Maurizio Ganz, ex calciatore del Milan ed allenatore del Femminile, è stato ospite sul canale Youtube di Pellegatti: le sue parole sulla sfida contro il Como di questa sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

