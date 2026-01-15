Ex Milan Brescianini e la traversa contro i rossoneri | Per due-tre notti non ci ho dormito

Marco Brescianini, ex calciatore del Milan, ha recentemente debuttato con la Fiorentina, condividendo alcune riflessioni sulla sua esperienza passata. In conferenza stampa, ha ricordato la traversa colpita contro i rossoneri, confessando di averci pensato a lungo: “Per due-tre notti non ci ho dormito”. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua carriera e sulle emozioni legate a momenti importanti sul campo.

Nemmeno il tempo di presentarsi e Marco Brescianini, dopo soli 30 minuti in campo, è andato a un passo dal gol che avrebbe regalato alla Fiorentina la vittoria contro il Milan. Il suo tiro, però, è finito sulla traversa x.com

