Ex corteggiatore di Uomini e Donne perseguitato da anni | ‘Mi chiedeva sesso per lavorare

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha condiviso la sua esperienza di essere stato perseguitato per tre anni da una donna che si spacciava per manager. Attraverso telefonate, messaggi e ricatti psicologici, l’uomo ha descritto un contesto di pressione e richieste di natura sessuale, sollevando questioni di tutela e rispetto nella sfera pubblica e professionale.

Il racconto choc di un ex volto Mediaset: una donna fingendosi manager lo avrebbe perseguitato per tre anni tra telefonate, ricatti psicologici e messaggi espliciti. Luca Vetrone, volto noto della televisione italiana, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare un incubo che, a suo dire, va avanti da oltre tre anni. L'ex protagonista di Uomini e Donne, dove nel 2019 aveva debuttato come corteggiatore di Angela Nasti, ed ex Bonus di Avanti un altro, ha rivelato di essere vittima di stalking da parte di una donna che si sarebbe finta una manager televisiva. La denuncia di Luca Vetrone Il 30enne beneventano, ex naufrago de L'Isola dei Famosi, ha affidato il suo drammatico racconto a una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

