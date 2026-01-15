Negli ultimi dieci anni, l’investitore retail italiano ha evoluto il proprio approccio, passando da una strategia principalmente in BTP e strumenti domestici a una maggiore diversificazione su mercati e strumenti globali. Questa trasformazione riflette un cambiamento di mentalità, con un focus crescente su fondi, azioni ed ETF, evidenziando un'apertura verso opportunità più articolate e diversificate nel panorama finanziario internazionale.

Negli ultimi dieci anni l’investitore retail italiano ha cambiato postura. Non è solo una questione di prodotti, ma di mentalità: dal portafoglio “difensivo” centrato su liquidità e titoli di Stato a una composizione più articolata, dove entrano fondi, azioni ed ETF con un peso che fino a pochi anni fa era marginale. Il decennio 2015–2025 è stato attraversato da eventi che hanno accelerato questo passaggio: tassi a zero e poi tassi in rialzo, inflazione tornata protagonista, digitalizzazione dei servizi finanziari, maggiore accesso informativo e, soprattutto, nuove abitudini operative. I dati CONSOB (rapporti sulle scelte di investimento delle famiglie) fotografano un movimento chiaro: la casa dell’investitore medio non è più la banca “come unico sportello di mondo”, ma un ecosistema più vario, spesso ibrido, in cui convivono risparmio prudente e ricerca di rendimento, strumenti tradizionali e prodotti quotati, consulenza e autonomia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Evoluzione dell'investitore retail italiano (2015–2025): meno BTP, più mercato e strumenti globali

