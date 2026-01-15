Europei pattinaggio artistico 2026 oggi | orari giovedì 15 gennaio tv streaming italiani in gara

Oggi si svolge il secondo giorno dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, presso l’Utilita Arena di Sheffield. La competizione, in corso nel Regno Unito, vede in gara gli atleti europei in diverse discipline. Di seguito, gli orari delle gare di giovedì 15 gennaio, le modalità di visione in TV e streaming, con particolare attenzione agli italiani partecipanti.

Secondo giorno di competizioni all’ Utilita Arena di Sheffield, impianto sportivo del Regno Unito teatro questa settimana dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. In questo day-2 assisteremo a due segmenti di gara: lo short program individuale maschile e il free program delle coppie d’artistico. LA DIRETTA LIVE DEL CORTO MASCHILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20.00 L’ora X scatterà alle 14:00 italiane (le 13:00 in terra britannica) con una prova maschile particolarmente stuzzicante in chiave Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

