eurolega la virtus passa anche a dubai grazie a un superbo niang

La Virtus continua il suo percorso internazionale, conquistando anche Dubai con una prestazione significativa. In questa occasione, il protagonista è Saliou Niang, 21 anni, che ha dimostrato grande maturità e talento sul campo. La squadra si conferma tra le migliori del torneo, evidenziando una crescita costante e un forte spirito di gruppo. Un risultato che rafforza le ambizioni della Virtus in questa stagione di Eurolega.

Dubai (Emirati Arabi), 15 gennaio 2026 – Ma quanto è forte la Virtus? In realtà in questa occasione l’obiettivo andrebbe spostato su un giocatore in particolare, perché Saliou Niang, 21 anni, la combina davvero grossa. Una doppia doppia da gigante: 17 punti e 17 rimbalzi. Non solo: stoppa, recupera, salta, non si ferma mai. E Dubai, che pure ha un organico di spessore, non lo vede mai. Dubai a un certo punto la butta sul fisico. Edwards riceve una marcatura particolare. Stoppato perché è più basso di tutti. E forse irriso per questo da Anderson e compagni. Ma il Bulldozer bianconero se ne frega dei lividi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

