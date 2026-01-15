Eurocarnevale in città Sfilata con 800 musicisti e il palco in Anfiteatro

Eurocarnevale in città: un evento internazionale che apre “Lucca in Maschera 2026”. Oltre 800 musicisti e figuranti provenienti da vari paesi europei si riuniscono per una sfilata nel centro storico, con il palco allestito in Anfiteatro. Un’occasione per vivere un carnevale diverso, caratterizzato da musica, tradizione e partecipazione globale, in un contesto che valorizza l’identità locale e l’internazionalità.

Di più di un Carnevale: un Eurocarnevale. Il grande raduno internazionale delle Guggen Bands si dà appuntamento in città per l'apertura di "Lucca in Maschera 2026", pronto sfilare nel centro storico con oltre 800 musicisti e figuranti provenienti da numerosi Paesi europei. L'Eurocarnevale – che in passato (dal 1994) ha fatto tappa a Parigi, Praga, nella Carinzia, a Venezia a Verona, Salisburgo, Gorizia, Amsterdam solo per citarne alcune – ha scelto Lucca. Anzi, per la prima volta ha scelto la Toscana. L'evento atteso per sabato 24 gennaio, è stato presentato ieri mattina dall'assessore al turismo Remo Santini, con Barbara Boni e Antonella Cumiglio, referenti sul territorio nazionale della manifestazione.

