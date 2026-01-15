Euphoria 3 torna il 13 aprile | sarà diversa dalle altre stagioni Ecco il trailer

Euphoria 3 arriverà il 13 aprile su HBO Max e Sky, portando una nuova stagione della serie amata. Questa volta, la narrazione si svilupperà al di fuori del contesto scolastico, offrendo uno sguardo diverso sulla vita dei protagonisti. Il trailer anticipa un percorso rinnovato, mantenendo intatta l’attenzione per temi complessi e caratterizzando ancora una volta la serie come un punto di riferimento nel panorama televisivo.

Torna sia su HBO Max che su Sky la serie dei record, pronta a seguire i suoi giovani protagonisti fuori dal liceo.

