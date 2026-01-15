Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 13 gennaio 2026 | numeri vincenti e quote Vinti cinque ‘5’

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 13 gennaio 2026 si svolgono regolarmente, riprendendo il calendario normale dopo le festività natalizie. In questa occasione, sono stati registrati cinque ‘5’ vincenti. Di seguito, vengono riportati i numeri estratti e le quote aggiornate, offrendo un quadro completo delle vincite e delle possibilità di gioco per questa giornata.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di martedì 13 gennaio 2026: le estrazioni delle tre lotterie riprendono normalmente dopo le modifiche natalizie. I numeri vincenti, le quote e i risultati di questa sera: al SuperEnalotto supera i 105 milioni di euro. Nessun '6' o '5+1'.

