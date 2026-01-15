Esposito segna per tutti è Pio | ma poi c’è il solito Thuram Avete sentito cosa ha detto?

Esposito, noto come Pio, ha segnato un gol importante per l’Inter, suscitando entusiasmo tra i tifosi. Al suo fianco, Thuram ha celebrato in modo particolare, chiamandolo con un appellativo speciale. La partita ha visto protagonisti giovani talenti e momenti di grande intensità, riflettendo la crescita della squadra e il valore dei giocatori emergenti. Ecco un riepilogo degli eventi più significativi e delle dichiarazioni post-gara.

Inter News 24 Esposito segna e fa scoppiare l'esultanza dell'Inter, nell'abbraccio Marcus Thuram chiama il classe 2005 in un modo tutto suo. Il gol di Francesco Pio Esposito che ha permesso all'Inter di battere il Lecce a San Siro è stato seguito da un grande abbraccio dei nerazzurri sotto alla Curva Nord. Tra gli altri c'era anche Chivu e ovviamente Marcus Thuram. L'attaccante francese infatti è noto per il suo animo scherzoso e abbracciando il classe 2005 urla a squarciagola "SI, PIOMBO", quindi se per tutti è Pio per Tikus è "Piombo". Si conferma ancora una volta tra i più propensi allo scherzo anche in un momento così concitato come l'esultanza per un gol pesantissimo. Differenza... reti - La Norvegia torna al Mondiale dopo 28 anni, noi faremo gli spareggi per la terza volta consecutiva. ilgiornale.it PAGELLE Pio Esposito 7 Entra e cambia la partita. Prima impegna Falcone con una gran torsione su cross di Luis Henrique, poi dopo una grande sponda per Lautaro, segna di rapina il gol che vale 3 pt e +6 sul Napoli - Andrea x Siamo Interisti 1 - facebook.com facebook Pio #Esposito decisivo, segna e mostra i muscoli: l'Inter batte il Lecce e allunga in testa x.com

