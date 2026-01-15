Esposito Bergomi siparietto tutto interista | Se sento Beppe penso a una leggenda
Durante il post partita di Inter-Lecce, Esposito Bergomi ha condiviso un momento di simpatia, commentando con affetto: «Se sento Beppe penso a una leggenda». L’intervista, trasmessa su Sky Sport, ha mostrato un'interazione genuina tra i protagonisti, riflettendo il legame tra ex calciatori e tifosi nerazzurri. Un episodio che ha sottolineato il valore delle figure storiche del club nel contesto della passione interista.
Inter News 24 Esposito Bergomi, a Sky Sport nel post partita di Inter Lecce è andato in scena un siparietto a tinte nerazzurre. Ieri sera nel post partita di Inter-Lecce, a Sky Sport, è andato in scena un siparietto divertente tra Francesco Pio Esposito e Beppe Bergomi. Da una parte l’Inter del presente e quella del futuro dall’altra il passato. L’ex difensore nerazzurro ha fatto i complimenti al classe 2005, autore del gol che ha portato 3 punti pesantissimi in classifica, queste le sue parole: « Complimenti, Pio. Mi piace la tua maturità anche quando parli con noi, con semplicità e dici le cose giuste». 🔗 Leggi su Internews24.com
