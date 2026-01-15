Esportazioni in crescita Il terzo trimestre fa +1,3% Bene in Francia e Germania

Nel terzo trimestre, le esportazioni della provincia di Sondrio sono aumentate dello 1,3%, con risultati positivi in Francia e Germania. Nonostante le sfide del contesto internazionale, il settore ha mostrato segnali di resilienza, confermando l'importanza delle relazioni commerciali estere per la crescita locale. Un trend che evidenzia la solidità dell’economia provinciale e la capacità di adattarsi alle dinamiche globali.

L’export della provincia di Sondrio è in crescita malgrado il contesto internazionale non proprio favorevole. Nel terzo trimestre del 2025 le esportazioni della provincia di Sondrio si confermano su un profilo di crescita tendenziale: il valore dell’export si attesta a 274,6 milioni di euro, in aumento dell’1,3% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Sul piano geografico, la classifica dei mercati di destinazione vede al primo posto la Francia, con 35 milioni di euro, pari al 12,8% del totale, seguita da Germania, 34,4 milioni, 12,5%, Svizzera, 28 milioni, 10,2%, e Norvegia, 21,1 milioni, 7,7%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

