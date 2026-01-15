Esplosione in una casa paura nella frazione | Alcune persone prese in carico dal 118

Nella frazione de Il Matto, tra Arezzo e Castiglion Fiorentino, si è verificata un’esplosione nel tardo pomeriggio del 15 gennaio 2026. L’incidente ha causato paura tra i residenti, con alcune persone assistite dal personale sanitario del 118. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle conseguenze per le persone coinvolte.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Un boato improvviso che ha squarciato il silenzio. Una esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, nella frazione de Il Matto, tra Arezzo e Castiglion Fiorentino. Secondo le prime informazioni, l'esplosione sarebbe avvenuta all'interno di un'abitazione. Lanciato l'allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto stanno intervenendo tutti i soccorritori, dai vigili del fuoco al 118 alle forze dell'ordine. Risultano chiuse le strade di accesso per consentire le operazioni dei soccorritori. La situazione è in evoluzione: non si hanno al momento notizie ufficiali sull'eventuale presenza di feriti o vittime.

