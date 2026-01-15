Esplosione in Italia crolla parte della casa in fiamme | ricerche disperate tra le macerie
Nel tardo pomeriggio di oggi, nella provincia di Arezzo, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di una parte di un edificio. Le fiamme e le macerie hanno reso difficile l’accesso ai soccorritori, mentre le ricerche dei dispersi proseguono in condizioni di grande preoccupazione. La scena si è svolta tra le località di Il Matto e Ristradelle, suscitando grande attenzione tra la comunità locale e le autorità.
Il tardo pomeriggio della provincia toscana è stato squarciato da un boato che non ha lasciato spazio a dubbi: un’esplosione violentissima ha devastato la quiete tra le località di Il Matto e Ristradelle, ad Arezzo. Erano passate da poco le 17 quando un’intera abitazione è stata letteralmente sventrata dalla deflagrazione, per poi collassare su se stessa in un ammasso di detriti e fumo. Lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori è apparso subito drammatico, con l’edificio che, subito dopo il boato, «è andato in fiamme», rendendo ancora più complicate le operazioni di soccorso. In questi minuti la priorità assoluta è scavare tra i resti della struttura, poiché si teme la presenza di feriti tra le macerie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
