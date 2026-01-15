Esplosione a Ristradelle crollata una palazzina Mobilitata la protezione civile

Il 15 gennaio, a Ristradelle, nei pressi di Olmo, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i servizi di protezione civile per le operazioni di messa in sicurezza e soccorso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità coordinano le attività di assistenza e indagine.

Un forte boato ha squarciato il pomeriggio di oggi, 15 gennaio, alle porte di Arezzo. Un'esplosione, a quanto risulta dalle prime notizie che giungono, si è verificata tra le località di Ristradelle e Il Matto. Alle ore 17.22 è stato allertato il 118 della Asl per il crollo di una palazzina di due piani. Sul posto elisoccorso Pegaso2, automedica di Arezzo, ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino, Croce Rossa di Arezzo, Croce Bianca di Arezzo, forze dell'ordine. Attivato anche il gruppo maxi emergenze della protezione civile. Intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo e di Cortona con unità cinofile.

Crolla palazzina nell'Aretino, ci sarebbero feriti e persone intrappolate - Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze ... tg24.sky.it

Arezzo, crolla una palazzina dopo esplosione. Ci sarebbero dispersi - Una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione, intorno alle 17,20 circa, in località “Il Matto” alle porte di Arezzo. msn.com

