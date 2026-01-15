Nei giorni scorsi, la piscina Galilei ha ospitato la seconda prova invernale di nuoto dedicata agli esordienti. Un'occasione per i giovani atleti di confrontarsi in un ambiente controllato e di crescita, mettendo alla prova le proprie capacità in vista delle competizioni future. L'evento ha rappresentato un momento importante di formazione e di entusiasmo per tutti i partecipanti, contribuendo allo sviluppo del settore giovanile della disciplina.

Nei giorni scorsi, la piscina Galilei ha ospitato la seconda prova invernale di nuoto della categoria " esordienti ". E la Futura può tracciarne un bilancio positivo, sulla base delle medaglie conquistate. Partendo da Anna Lise Bertini, che conquista la vittoria nei 100 dorso e nei 50 metri apnea. Francesco Venturini è salito sul gradino più alto del podio nei 50 farfalla, mentre Emma Tempesti si è imposta nei 100 delfino chiudendo poi al terzo posto i 100 rana. Risultati positivi anche per Leandro Ganugi, primo nei 100 rana e terzo nei 100 delfino, e Samanta Lila, oro nei 100 stile (mentre Tommaso Tarocchi si è piazzato terzo nei 50 rana). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esordienti in vasca. La Futura sorride

Leggi anche: Premio letterario “Futura–Raccontare la Lombardia“ . Aperte le candidature per gli scrittori esordienti

Leggi anche: Ciclismo, le gare 2026 per la categoria esordienti primo e secondo anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Esordienti in vasca. La Futura sorride.

Esordienti in vasca. La Futura sorride - Nei giorni scorsi, la piscina Galilei ha ospitato la seconda prova invernale di nuoto della categoria "esordienti". msn.com