Esordienti in vasca La Futura sorride
Nei giorni scorsi, la piscina Galilei ha ospitato la seconda prova invernale di nuoto dedicata agli esordienti. Un'occasione per i giovani atleti di confrontarsi in un ambiente controllato e di crescita, mettendo alla prova le proprie capacità in vista delle competizioni future. L'evento ha rappresentato un momento importante di formazione e di entusiasmo per tutti i partecipanti, contribuendo allo sviluppo del settore giovanile della disciplina.
Nei giorni scorsi, la piscina Galilei ha ospitato la seconda prova invernale di nuoto della categoria " esordienti ". E la Futura può tracciarne un bilancio positivo, sulla base delle medaglie conquistate. Partendo da Anna Lise Bertini, che conquista la vittoria nei 100 dorso e nei 50 metri apnea. Francesco Venturini è salito sul gradino più alto del podio nei 50 farfalla, mentre Emma Tempesti si è imposta nei 100 delfino chiudendo poi al terzo posto i 100 rana. Risultati positivi anche per Leandro Ganugi, primo nei 100 rana e terzo nei 100 delfino, e Samanta Lila, oro nei 100 stile (mentre Tommaso Tarocchi si è piazzato terzo nei 50 rana). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Premio letterario “Futura–Raccontare la Lombardia“ . Aperte le candidature per gli scrittori esordienti
Leggi anche: Ciclismo, le gare 2026 per la categoria esordienti primo e secondo anno
Esordienti in vasca. La Futura sorride.
Esordienti in vasca. La Futura sorride - Nei giorni scorsi, la piscina Galilei ha ospitato la seconda prova invernale di nuoto della categoria "esordienti". msn.com
Un primo appuntamento stagionale del calendario FIN che ha offerto i riscontri attesi. Il ricco pomeriggio di gare in occasione del Trofeo NC Milano nella vasca da 25 metri di Monza ha messo alla prova i nuotatori della categoria Esordienti A della ValleBelbo facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.