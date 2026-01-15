In un’intervista esclusiva, Fulvio Collovati analizza l’attuale andamento della Serie A, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali protagoniste nella corsa allo scudetto. Il suo commento offre una panoramica chiara sulla situazione delle squadre in testa alla classifica, mentre si sofferma anche sulle difficoltà della Roma di Gasperini, illustrando cosa manca realmente per competere ai vertici del campionato.

La Serie A resta un campionato con una certezza e molte variabili. In un’intervista rilasciataci in esclusiva, Fulvio Collovati, ex campione del mondo, fotografa una corsa scudetto con due squadre che stanno provando a scappare e un gruppone alle spalle che alterna slanci e frenate. E quando il discorso si sposta sulla Roma di Gasperini, il suo giudizio è doppio: identità già riconoscibile, ma con un limite che torna sempre, in Italia come in Europa: i gol. La rete di Dimarco in Napoli-Inter Inter e Napoli davanti: profondità e alternative. Per Collovati il punto di partenza è chiaro: “Le prime due sono Inter e Napoli ”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - ESCLUSIVA | Collovati: “Scudetto? Inter e Napoli avanti”. E sulla Roma di Gasperini svela cosa manca davvero

Leggi anche: Albertini sulla lotta Scudetto: “Roma più indietro rispetto a Milan, Inter e Napoli”

Leggi anche: Collovati: “I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley …” | ESCLUSIVA

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Collovati: "L'Inter ha avuto difficoltà, ma ha 6 punti in più. Ha alternative che il Napoli non ha" - Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per analizzare l'andamento degli azzurri e non solo: "Il problema sono gli infortuni, tanti infortuni. msn.com