Esce La Grazia di Paolo Sorrentino | sei cose da leggere prima di andare al cinema

Tutti sull’attenti: passa il presidente Paolo Sorrentino. Se Checco Zalone è il premier guascone eletto a furor di popolo, ecco pronto il più classico richiamo all’ordine dal Colle. La grazia, undicesimo film del 55enne regista napoletano, esce nelle sale in queste ore con tutta la sua rassicurante mattarelliana estetica presidenziale ( mentre per il premierato il cuore di Paolo batte per Draghi ). Protagonista del film è Mariano De Santis ( Toni Servillo, meritata coppa Volpi a Venezia 2025), ex giurista cattolico, ora presidente della repubblica indeciso (o forse già troppo deciso in partenza) nel non concedere la grazia a due assassini e nel non firmare la legge sull’eutanasia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

