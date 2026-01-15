Esce dal carcere e viene portato dalla polizia al Centro per il rimpatrio

Il 15 gennaio 2026, a La Spezia, due cittadini sono stati trasferiti dai servizi di polizia ai Centri per il rimpatrio di Roma e Milano, nell’ambito delle operazioni di controllo sull’immigrazione clandestina. L’intervento si inserisce nelle iniziative di contrasto alla presenza irregolare sul territorio, garantendo il rispetto delle normative vigenti e il funzionamento delle procedure di rimpatrio previste dalla legge.

La Spezia, 15 gennaio 2026 - Prosegue l’azione di contrasto della polizia spezzina all’ immigrazione clandestina: due cittadini sono stati infatti accompagnati ai Centri di permanenza per il rimpatrio di Roma e Milano. Da lì, poi, avverrà il rimpatrio. All’inizio di questa settimana, lunedì e martedì, gli operatori della polizia sono stati impegnati nell’accompagnamento di due uomini, stranieri e irregolari sul territorio nazionale. Nella mattinata di lunedì, nel corso della regolare attività di controllo del territorio, gli agenti delle volanti della Questura hanno fermato un tunisino nato nel 1987. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esce dal carcere e viene portato dalla polizia al Centro per il rimpatrio Leggi anche: Condannato a quasi 4 anni di carcere, ladro seriale viene portato a Montorio dalla polizia Leggi anche: Tentato omicidio, esce dal carcere dopo 8 anni e viene esplulso dall'Italia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maduro, dalle accuse al nodo immunità: come il precedente di Noriega può orientare il processo al presidente del Venezuela; Il noto trapper Niko Pandetta detenuto in carcere possedeva un cellulare e lo utilizzava,il Tribunale di Cosenza lo assolve; Spaccio di droga: 43enne finisce in carcere; Alberto Trentini libero dopo 13 mesi, con lui esce dal carcere venezuelano anche Mario Burlò: 'Presto in Italia'. Continuano in Venezuela le scarcerazioni dei nostri connazionali. Dopo Alberto Trentini e Mario Burlò, esce dal carcere anche Luigi Gasperini (in foto il secondo da destra). "Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas", annuncia il ministro degli Esteri facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.