Escaped Alone distopie del presente all’ora del tè
Cosa c’è di più inglese di quattro anziane signore che in un pomeriggio estivo sorseggiano il tè nel giardinetto sul retro di casa? Sul tavolino apparecchiato sul prato è già . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: “Escaped Alone“ al Piccolo Teatro. Apocalisse (umana) all’ora del tè
Leggi anche: Quelle intriganti indagini sui delitti all’ora del tè
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
«Escaped Alone», distopie del presente all’ora del tè.
In prima assoluta al Teatro Grassi fino all’8 febbraio prossimo è in cartellone "Escaped Alone", un progetto de lacasadargilla con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Sul testo di Caryl Churchill, una delle più importanti e innovative drammatur facebook
In prima assoluta al #TeatroGrassi fino all’8 febbraio prossimo è in cartellone "Escaped Alone", un progetto de lacasadargilla con la regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. piccoloteatro.org #piccoloteatromilano x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.