eroine pisane storia e mito

Le vicende storiche di Pisa e Firenze si intrecciano nelle immagini degli affreschi di Vasari nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Tra le scene raffigurate, spicca la Presa della Fortezza di Stampace, simbolo di un episodio del 1499 che segna il ritorno di Pisa alla libertà dopo l’arrivo di Carlo VIII. Questi eventi testimoniano il complesso rapporto tra le due città, ricco di storie e miti che ne hanno plasmato il passato.

Le pareti del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sono istoriate dagli affreschi di Vasari con le vittorie di Firenze, e tra questi grandeggia la Presa della Fortezza di Stampace, in riferimento all’attacco del 1499 contro Pisa, tornata alla libertà nel 1494 all’arrivo del re di Francia Carlo VIII. Tuttavia, nel 1499 non c’è stata una presa di Pisa da parte di Firenze, e nemmeno una vera presa di Stampace, così come nel 1500 e nel 1505 non c’è stata una presa delle mura di Porta calcesana e del bastione del Barbagianni, attaccati dai Fiorentini e da truppe francesi. Come mai una città assoggettata da quasi un secolo, e indebolita nell’economia e nella popolazione, ha potuto resistere e conservare la propria libertà di fronte alla gran potenza di Firenze e agli eserciti francesi e spagnoli che all’epoca spadroneggiavano per l’Italia? Una ragione sta nella coesione sociale tra le diverse componenti della città e del contado; ciò che però colpì di più il mondo italiano ed europeo, narrato nelle cronache ed elaborato in celebri libri, è l’eroico contributo offerto dalle donne alla difesa di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

