Eroina tra Favara e Canicattì | trattativa per i patteggiamenti in appello

Tra Favara e Canicattì, si sta discutendo in appello la possibilità di patteggiamenti nel procedimento a carico di dieci imputati condannati in primo grado per un traffico di eroina. La procura generale e la difesa stanno negoziando per definire i concordati, con l’obiettivo di chiudere la vicenda giudiziaria in modo rapido e conforme alle procedure.

