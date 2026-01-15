Eroina tra Favara e Canicattì | trattativa per i patteggiamenti in appello
Tra Favara e Canicattì, si sta discutendo in appello la possibilità di patteggiamenti nel procedimento a carico di dieci imputati condannati in primo grado per un traffico di eroina. La procura generale e la difesa stanno negoziando per definire i concordati, con l’obiettivo di chiudere la vicenda giudiziaria in modo rapido e conforme alle procedure.
Procura generale e difesa sono in trattativa per definire i concordati, i cosiddetti patteggiamenti in appello, nel processo a carico dei dieci imputati condannati in primo grado per un giro di eroina destinato ai consumatori di Favara e Canicattì. Per consentire la prosecuzione delle trattative. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
