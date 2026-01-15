Eroi del Covid protagonisti Il tributo ai camici bianchi | Emozione per tutti noi

L'attenzione si concentra sui professionisti sanitari che hanno affrontato la pandemia con dedizione e coraggio. Domani, la fiaccola olimpica attraverserà Casalpusterlengo e Codogno, portando un messaggio di speranza e riconoscenza. Un gesto simbolico per celebrare gli eroi del Covid, i camici bianchi che hanno affrontato l’emergenza sanitaria con impegno e umanità, unendo il territorio in un momento di riflessione e gratitudine.

Il fuoco che unisce il mondo sta per illuminare le strade della Bassa Lodigiana. Quella di domani non sarà una data qualunque per il territorio: la fiaccola olimpica, simbolo universale di pace e fratellanza sportiva, attraverserà i centri di Casalpusterlengo e Codogno. Un evento unico in un palcoscenico a cinque cerchi, capace di unire, per circa due ore, la memoria storica del passato recente alla speranza di un futuro all’insegna dello sport. Il viaggio lodigiano della fiamma inizierà dapprima a Lodi per poi proseguire a Casalpusterlengo. Il sindaco Elia Delmiglio non nasconde l’orgoglio: "È un’occasione straordinaria che permetterà alla nostra comunità di entrare ufficialmente nel percorso dei Giochi, celebrando valori che rimarranno impressi nella nostra memoria collettiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eroi del Covid protagonisti. Il tributo ai camici bianchi: "Emozione per tutti noi" Leggi anche: Al Fermi nasce la “piccola Accademia del Balsamico”: consegnati i camici bianchi ai futuri chimici Leggi anche: Asst Melegnano Martesana. Ecco i camici bianchi in arrivo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Eroi del Covid protagonisti. Il tributo ai camici bianchi: Emozione per tutti noi. 3 ANNI DAL COVID/ Medici eroi e poi calpestati, colpa di una salute “venduta” come falso diritto - “Questa eroica glorificazione rischia di essere una bolla di sapone: se il sistema non cambia, questo scenario di Alleluia verso infermieri e medici sarà di breve durata. ilsussidiario.net Covid. Quici (Cimo): “Medici non eroi, da sempre resilienti” - È su questo filone che sviluppa il libro del presidente del sindacato “Giuro di non dimenticare” che è stato presentato oggi a Roma in cui sono anche raccolte le testimonianze dei medici che sin ... quotidianosanita.it Covid. Speranza: “Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro è la strategia giusta”. E su medici e infermieri: “No alla retorica degli eroi, rompere tetti di spesa” - Confermato parere favorevole del Governo al bonus psicologico che dovrebbe essere approvato all'interno del ... quotidianosanita.it Il 16 gennaio il transito della fiaccola olimpica in città. A passarsi il testimone saranno venti operatori dell’ospedale, gli eroi del Covid facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.