Epic Games Store svela il gioco gratis del 22 gennaio 2026 | è un GTA medievale

L’Epic Games Store ha annunciato il gioco gratuito del 22 gennaio 2026, un titolo che combina elementi di Grand Theft Auto con ambientazioni medievali. Come consuetudine, la piattaforma anticipa anche il prossimo gioco in promozione, offrendo agli utenti l’opportunità di scoprire in anticipo il titolo gratuito della settimana successiva.

Come da tradizione settimanale, Epic Games Store non si limita a rendere disponibili i giochi gratuiti della settimana in corso, ma anticipa anche il titolo che verrà offerto la settimana successiva. La piattaforma ha infatti svelato che il gioco gratis del 22 gennaio 2026 sarà Rustler: Grand Theft Horse, un action open world indipendente che rilegge in chiave medievale la formula dei primi GTA. Rustler sarà riscattabile gratuitamente a partire da giovedì 22 gennaio alle ore 17:00 e, come sempre, una volta aggiunto alla libreria resterà disponibile per sempre. Nel frattempo, è ancora possibile scaricare i titoli attualmente in offerta, ovvero Styx: Master of Shadows e Styx: Shards of Darkness, entrambi appartenenti alla saga stealth fantasy di Cyanide. 🔗 Leggi su Game-experience.it

