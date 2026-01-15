Eolie-Napoli trasporti alla deriva | l' ira degli albergatori contro il valzer dei traghetti

Federalberghi Isole Eolie evidenzia le criticità nel collegamento marittimo tra le isole e Napoli, sottolineando le conseguenze della sospensione temporanea di alcune rotte. Con l’introduzione della motonave Pietro Novelli e il rinvio del ripristino della Laurana, gli operatori turistici esprimono preoccupazione per la continuità dei servizi e l’impatto sulla stagione. La situazione richiede un intervento tempestivo delle istituzioni per garantire un collegamento stabile e affidabile.

Federalberghi Isole Eolie torna a richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla grave e persistente criticità del collegamento marittimo tra le Isole Eolie e Napoli, alla luce delle recenti comunicazioni che prevedono, a partire dal 19 gennaio, l'impiego della motonave Pietro Novelli in sostituzione della Cossyra e il rinvio al solo mese di aprile del ripristino della motonave Laurana, unità.

