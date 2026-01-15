Eolie-Napoli il gioco al ribasso sui traghetti | l' ira degli albergatori contro il valzer delle navi

Federalberghi Isole Eolie evidenzia le criticità nel collegamento marittimo con Napoli, sottolineando le ripercussioni sul settore alberghiero. Le recenti modifiche alle rotte e i ritardi nel ripristino delle navi agiscono come un

Federalberghi Isole Eolie torna a richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla grave e persistente criticità del collegamento marittimo tra le Isole Eolie e Napoli, alla luce delle recenti comunicazioni che prevedono, a partire dal 19 gennaio, l’impiego della motonave Pietro Novelli in sostituzione della Cossyra e il rinvio al solo mese di aprile del ripristino della motonave Laurana, unità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

