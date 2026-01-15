Enzo Coccia mette il disco. Ed è subito musica.

Enzo Coccia, maestro pizzaiolo, propone un approccio autentico alla pizza napoletana, focalizzandosi sulla qualità delle materie prime. In un’epoca in cui le tecniche e le tradizioni si mescolano, il suo lavoro sottolinea l’importanza di valorizzare gli ingredienti di base. Questa scelta rivela un impegno verso l’essenza della pizza, rinnovando il legame tra tradizione e genuinità, senza compromessi.

C’è un momento, nella storia recente della pizza napoletana, in cui il racconto smette di concentrarsi solo sul bordo, sul forno o sul gesto, e torna ostinatamente alla materia prima. Enzo Coccia questo passaggio lo pratica da anni, ora lo dichiara apertamente con “Metti il Disco”, progetto che prende forma tra le sale e i forni de La Notizia 53 e 94, entrambi in via Michelangelo da Caravaggio a Napoli, e che rimette al centro l’impasto come superficie di pensiero prima ancora che di condimento. Il disco, appunto. Non più semplice supporto, ma spazio bianco, terreno neutro dove far dialogare ingredienti, territori, memoria e tecnica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

