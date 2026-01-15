Energia e risparmio gli incontri di Cna per la scelta consapevole delle forniture domestiche

Da cesenatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli incontri organizzati da Cna a Forlì e Cesena hanno coinvolto numerosi cittadini, offrendo informazioni chiare e pratiche sulle forniture energetiche domestiche. L’obiettivo è promuovere una scelta consapevole e sostenibile, evidenziando opportunità di risparmio e ottimizzazione dei consumi. Un momento di confronto utile per conoscere meglio le soluzioni disponibili e adottare comportamenti più responsabili nelle proprie abitudini energetiche.

Hanno registrato un’ampia partecipazione e un forte interesse gli incontri rivolti ai cittadini che si sono svolti nei giorni scorsi nelle sedi Cna di Forlì e Cesena, dedicati al tema delle forniture energetiche domestiche e alle opportunità di risparmio. Promossi da Cna Forlì-Cesena in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Display AMOLED: risparmio energia e comfort per gli occhi

Leggi anche: Energia e utenze domestiche: perché avere uno sportello vicino a casa fa la differenza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bollette, istruzioni per l'uso: due serate per capire il nuovo scontrino ed evitare salassi.

Energia e risparmio: una serie di incontri - Una serie di incontri gratuiti e camminate a tema ambientale organizzati dal Comune di Albinea e dal Ceas Rete Reggiana, in collaborazione con ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.