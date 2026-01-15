Endrick, giovane talento classe 2006, si è trasferito in prestito al Lione dal Real Madrid per aumentare il suo spazio di gioco. Cresciuto sotto la guida di Ancelotti, ha dichiarato di aver appreso molto dal suo mentore, tanto da poter scrivere un libro sulle lezioni ricevute. Questo trasferimento rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita e sviluppo come calciatore.

Endrick si è trasferito in prestito al Lione dal Real Madrid per trovare più spazio. Classe 2006, è ancora giovanissimo e ha bisogno di giocare per costruire la propria identità calcistica. Ecco le parole del brasiliano in esclusiva al quotidiano spagnolo As: «Nella nostra carriera dobbiamo capire che il tempo è molto prezioso. All’inizio, abbiamo bisogno di crescere, e per farlo dobbiamo giocare. Il recupero dal mio infortunio e tutte le cure per il rientro mi hanno tenuto fuori per alcuni mesi, e sapevo che sarebbe stato difficile avere continuità di partite in Spagna. La parte difficile è stata il recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Endrick: «Potrei scrivere un libro con tutto ciò che ho imparato da Ancelotti»

