Con l’uscita di “Emilia Cowboy” il 28 novembre, i Fattore Rurale lanciano una serie di date live che iniziano il 6 dicembre al Bastione (Pc). La band, nota per la sua “versatilità nei concerti”, non si preoccupa della forma — che sia in duo o in full band — purché il messaggio arrivi. L’album stesso, con la sua esplorazione di amore, morte e desolazione, è costruito per creare una “condivisione profondissima” con il pubblico. Ascoltare “Emilia Cowboy” è l’inizio di un patto: accettare i propri peccati per poi gridare insieme le proprie urla. Un appuntamento dal vivo da non perdere per chi cerca un’esperienza musicale autentica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Emilia Cowboy”: un viaggio tra le ombre del dolore e le luci dell’amore per risalire in superficie

Leggi anche: Il mobile tra luci e ombre. I fatturati rallentano ma le eccellenze resistono

Leggi anche: Le pagelle DEGLI OSPITI. Morais sciupa . Valentino tra luci e ombre. Bene Dompnier

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Emilia Cowboy”: un viaggio tra le ombre del dolore e le luci dell’amore per risalire in superficie - Con l'uscita di "Emilia Cowboy" il 28 novembre, i Fattore Rurale lanciano una serie di date live che iniziano il 6 dicembre al Bastione (Pc). laprimapagina.it