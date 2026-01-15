Emilia Cowboy | un viaggio tra le ombre del dolore e le luci dell’amore per risalire in superficie
Con l’uscita di “Emilia Cowboy” il 28 novembre, i Fattore Rurale lanciano una serie di date live che iniziano il 6 dicembre al Bastione (Pc). La band, nota per la sua “versatilità nei concerti”, non si preoccupa della forma — che sia in duo o in full band — purché il messaggio arrivi. L’album stesso, con la sua esplorazione di amore, morte e desolazione, è costruito per creare una “condivisione profondissima” con il pubblico. Ascoltare “Emilia Cowboy” è l’inizio di un patto: accettare i propri peccati per poi gridare insieme le proprie urla. Un appuntamento dal vivo da non perdere per chi cerca un’esperienza musicale autentica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
