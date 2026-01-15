Emergono filmati incredibili del nuovo allenatore del Manchester United nei panni di un adolescente prodigio

Di recente sono emersi filmati del nuovo allenatore del Manchester United mentre era un adolescente dotato di talento. Questi video offrono uno sguardo autentico sulla sua giovinezza e il suo percorso nel calcio. Di seguito riportiamo, in modo fedele e semplice, l’articolo pubblicato da un sito inglese, pensato anche a chi ha una conoscenza limitata della lingua.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Michael Carrick potrebbe aver vinto tutto con il Manchester United come giocatore, ma veniva da umili origini. L'elegante ex centrocampista, che ha giocato 464 volte con i Red Devils in una illustre carriera, è stato nominato allenatore ad interim del club fino alla fine della stagione all'inizio di questa settimana. Ma un video che mostra un Carrick adolescente che si fa strada come calciatore giovanile nel Nord Est mette in luce lo straordinario viaggio che ha intrapreso.

