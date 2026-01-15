Emergenza nei Pronto soccorso con il picco influenzale il Nursind | Subito riforma del Piano ospedaliero

L’attuale picco influenzale, noto come variante K, ha evidenziato le criticità dei Pronto Soccorso salernitani, già sotto pressione. Il Nursind richiede con urgenza una riforma del Piano ospedaliero per affrontare le emergenze e migliorare la gestione delle risorse. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire assistenza efficace e sostenibile in un contesto di crescente criticità sanitaria.

L'attuale picco influenzale, conosciuto da tutti come variante K, ha messo a nudo ulteriormente le problematiche che, già da tempo, stanno portando al collasso i Pronto soccorso degli ospedali salernitani. La denuncia arriva dalla segreteria provinciale del Nursind, che chiede ai privati di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Emergenza Pronto Soccorso: il Nursind provinciale chiede una riforma del Piano ospedaliero Leggi anche: Pronto soccorso Agropoli: la posizione del Nursind Salerno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi; Emergenza pronto soccorso in Sicilia, Corrao: Non è l’influenza, è il modello che non regge più; Picco influenzale: Pronto Soccorso di Sassari in emergenza, ma molti pazienti si presentano con casi lievi; Assalto al pronto soccorso, “picco perfetto” dell’influenza: tamponi positivi oltre il 60% e deriva polmoniti. Emergenza nei Pronto soccorso del Salernitano con l’arrivo del picco influenzale: “serve riforma del piano ospedaliero” - L’attuale picco influenzale, conosciuto da tutti come variante K, ha messo a nudo ulteriormente le problematiche che, già da tempo, stanno portando al collasso i Pronto soccorso degli ospedali ... infocilento.it

Influenza, a Bergamo boom di accessi al pronto soccorso e ricoveri: “Aumentati i posti letto” - Il dottor Roberto Cosentini, direttore del Centro di Emergenza Alta Specializzazione dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, illustra l’impatto che il picco dell’influenza ha avuto sul pronto soccorso nell ... bergamonews.it

Pronto soccorso sotto stress. Picco influenzale e iperafflusso. Oltre 2.500 accessi in dieci giorni - Il report Aoup dopo le feste: "Più di 250 ingressi quotidiani e 389 ricoveri, soprattutto tra anziani". msn.com

https://www.telenuova.tv/2026/01/15/emergenza-nei-pronto-soccorso-del-salernitano-con-larrivo-del-picco-influenzale-il-nursind-provinciale-chiede-una-rif facebook

Barelle in sala d’attesa, pronto soccorso di nuovo in emergenza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.