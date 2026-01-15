Elodie mangia spiedini di insetti con indosso un abito a stampa Kamasutra in Thailandia | Buonissimi raga ; boom di critiche | Chiudi la bocca mentre mangi - VIDEO
Recentemente, Elodie è diventata protagonista di un video in Thailandia mentre mangiava spiedini di insetti, indossando un abito con stampa Kamasutra. Il video ha generato commenti contrastanti, tra apprezzamenti e critiche. Inoltre, si parla anche della sua presunta relazione con Franceska Nuredini, con cui sarebbe rimasta a Phuket. Questi eventi hanno attirato l’attenzione dei media e del pubblico, alimentando discussioni sulla sua vita privata e le sue scelte.
Elodie continua a far chiacchierare anche e soprattutto per la sua presunta relazione con la ballerina Franceska Nuredini, con la quale sarebbe rimasta da sola a Phuket E' virale il video di Elodie che mangia spiedini di insetti cotti in Thailandia. La cantante li mette in bocca uno ad uno co.
Elodie con Franceska: l'abito che indossa non è animalier, ma è a stampa Kamasutra.
Elodie, in vacanza in Thailandia, mangia gli insetti e li trova buoni! #Thailandia #insetti #scorpioni #cibi facebook
