Elodie mangia insetti con la presunta fidanzata Franceska Nuredini che si lecca le dita le due artiste rimaste da sole in vacanza in Thailandia - VIDEO

Elodie e Franceska Nuredini sono state avvistate in vacanza in Thailandia, dove sono state riprese mentre condividono momenti di relax, mangiando spiedini di insetti e bevendo birra. Le due artiste, rimaste sole durante il viaggio, sembrano trascorrere del tempo insieme in modo informale. La loro presenza in Thailandia ha suscitato curiosità riguardo al loro rapporto, che sembra andare oltre l'amicizia.

Tra le due non ci sarebbe solo un'amicizia, ma qualcosa di più: in vacanza in Thailandia si sono fatte filmare mentre bevevano birra e mangiavano spiedini di insetti Elodie mangia insetti con la presunta fidanzata Franceska Nuredini in vacanza in Thailandia. Da settimane la cantante e la ball. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Elodie con Franceska: l'abito che indossa non è animalier, ma è a stampa Kamasutra.

