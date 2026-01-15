Elodie mangia insetti con la presunta fidanzata Franceska Nuredini che si lecca le dita le due artiste rimaste da sole in vacanza in Thailandia - VIDEO

Elodie e Franceska Nuredini sono state avvistate in vacanza in Thailandia, dove sono state riprese mentre condividono momenti di relax, mangiando spiedini di insetti e bevendo birra. Le due artiste, rimaste sole durante il viaggio, sembrano trascorrere del tempo insieme in modo informale. La loro presenza in Thailandia ha suscitato curiosità riguardo al loro rapporto, che sembra andare oltre l'amicizia.

Elodie, in vacanza in Thailandia, mangia gli insetti e li trova buoni! #Thailandia #insetti #scorpioni #cibi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.