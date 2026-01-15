Elezioni a Pescara Marsilio difende Masci | vittoria confermata e nessuna speculazione

Il presidente della Regione commenta la conferma della vittoria di Masci alle elezioni di Pescara, sottolineando l’importanza del rispetto delle sentenze giudiziarie e della fiducia nell’elettorato. Marsilio invita a evitare strumentalizzazioni e a concentrarsi sulla trasparenza del processo elettorale, mantenendo un atteggiamento sobrio e rispettoso delle istituzioni in questa fase.

Pescara - Il presidente della Regione interviene dopo la sentenza: rispetto delle decisioni giudiziarie, fiducia nell'elettorato e avvertimento contro accuse ritenute strumentali durante la nuova fase elettorale. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto il ritorno alle urne in 23 sezioni su 170, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, prende posizione sulla vicenda elettorale del capoluogo adriatico. Intervenendo alla conferenza stampa del sindaco Carlo Masci e della maggioranza di centrodestra, Marsilio ribadisce il pieno sostegno politico all'amministrazione comunale.

Elezioni Pescara, udienza del Consiglio di Stato il 18, si rischia l' annullamento - Grande attesa per gli esiti dell'udienza del Consiglio di Stato, in programma giovedì prossimo 18 dicembre, sulle elezioni amministrative del 2024 a Pescara, vinte dal sindaco di centrodestra Carlo ... ansa.it

Elezioni a Pescara, discussi i ricorsi in Consiglio di Stato - Sono stati discussi questa mattina, davanti alla quinta sezione del Consiglio di Stato, i ricorsi in appello proposti contro la sentenza con la quale il Tar di Pescara nel giugno scorso ha disposto ... ansa.it

Elezioni a Pescara, Costantini: «non più valide dopo la sentenza» Il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini è intervenuto in conferenza stampa dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto nuove elezioni in 23 sezioni su 170. S facebook

Consiglio di Stato, a Pescara nuove elezioni in 23 sezioni: ecco cosa è successo ilsole24ore.com/art/consiglio-… x.com

