Eidos Montreal sta sviluppando un nuovo titolo di alto livello, descritto come un gioco “quadrupla A” in Unreal Engine 5. Le informazioni, emerse da profili professionali interni allo studio, indicano un progetto ancora non annunciato ufficialmente. Questa produzione potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella qualità e nella tecnologia utilizzata dallo studio, noto per aver realizzato titoli di grande successo nel settore videoludico.

Eidos Montreal sarebbe al lavoro su una produzione di altissimo profilo. Secondo informazioni emerse da profili professionali interni allo studio, il team sta sviluppando un gioco definito “ quadrupla A ” in Unreal Engine 5, non ancora annunciato ufficialmente. Un dettaglio che suggerisce un progetto ambizioso, sia dal punto di vista tecnico che produttivo, e che riporta lo studio sotto i riflettori dopo un periodo complesso. L’indiscrezione, segnalata da Insider Gaming, nasce dall’analisi del curriculum di un senior environment artist di Eidos Montreal, individuato da Timur, noto per monitorare LinkedIn alla ricerca di segnali rilevanti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Eidos Montreal è al lavoro su un gioco “quadrupla A” in Unreal Engine 5

Leggi anche: OD, Eidos Montreal era al lavoro sul gioco ma ha smesso dopo una richiesta di Kojima Productions?

Leggi anche: Varsapura: il nuovo gioco di miHoYo sviluppato in Unreal Engine 5

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Eidos Montréal al lavoro su un misterioso gioco “AAAA”: trapelano i primi dettagli - Un leak emerso da LinkedIn sta facendo molto rumore tra gli addetti ai lavori: Eidos Montréal starebbe sviluppando un ambizioso progetto. vgmag.it

Eidos Montréal lavora a un misterioso videogioco Quadrupla A, rivela uno sviluppatore - Un indizio curioso sul futuro di Eidos Montréal è emerso nelle ultime ore grazie a un profilo LinkedIn: un senior environment artist ha infatti citato il proprio coinvolgimento in un non meglio precis ... it.ign.com

Eidos Montreal lavora a un gioco "quadrupla A" in Unreal Engine 5 - Stando a quanto riportato dal curriculum di uno sviluppatore, Eidos Montreal sta lavorando a un gioco 'quadrupla A' mosso dall'Unreal Engine 5. msn.com