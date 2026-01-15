Efficienza e benessere delle risorse umane Fincantieri Top Employer Italia per il quinto anno consecutivo

Fincantieri ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026. Questo riconoscimento testimonia l’impegno dell’azienda nel promuovere politiche efficaci di gestione delle risorse umane, con particolare attenzione al benessere dei dipendenti e a un ambiente di lavoro positivo. L’obiettivo è continuare a contribuire allo sviluppo di un mercato del lavoro sostenibile e di qualità.

Fincantieri annuncia il conseguimento della certificazione Top Employer Italia 2026, tributo all'eccellenza nelle politiche e strategie di gestione delle risorse umane e alla loro attuazione per favorire il benessere delle persone, migliorare l'ambiente lavorativo e contribuire al progresso del mercato del lavoro. La certificazione, ottenuta da Fincantieri per il quinto anno consecutivo e rilasciata da Top Employers Institute, è conferita alle aziende che soddisfano i rigorosi standard della HR Best Practices Survey. Fincantieri e il riconoscimento per la gestione delle risorse umane. I numeri della certificazione confermano il continuo miglioramento di Fincantieri, che, mantenendo un trend di crescita anno su anno, ha incrementato di 18,1 punti percentuali il proprio punteggio rispetto al primo anno di certificazione (2022).

