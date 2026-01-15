Efficientamento energetico | 17 milioni di euro per Reggia di Caserta e Real Sito di Carditello

Il Ministero della Cultura ha stanziato 89,8 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico in 24 siti pubblici, tra cui la Reggia di Caserta e il Real Sito di Carditello. Questo investimento rientra nel Programma Nazionale Cultura 2021-2027, Azione 2, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità dei luoghi della cultura italiani.

Il Ministero della Cultura ha destinato 89,8 milioni di euro a 24 interventi di efficientamento energetico nei luoghi della cultura pubblici, tra biblioteche, archivi e complessi monumentali, nell’ambito del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, Azione 2.1.1.Tra i finanziamenti di maggiore. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Efficientamento energetico, oltre 14 milioni di euro per 61 imprese Leggi anche: Metromare e Roma-Viterbo, dalla Pisana 8 milioni di euro per l’efficientamento energetico Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tutte le luci e le ombre del Pnrr; “Ci impegneremo ancora di più per la tutela del clima”. Per ambiente ed energia oltre 65 milioni in Alto Adige: “Priorità efficienza e potenziamento rinnovabili”; Efficientamento energetico, via libera a un progetto da 3 milioni di euro per l’area Lama Sud; Agrisolare, in arrivo un nuovo bando PNRR da 789 milioni di euro. MIC MILIONI MiC, efficientamento energetico: circa 90 milioni per i luoghi della cultura nel Sud. Anche per Soprintendenza di Foggia - Il Ministero della Cultura investe sull’efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici nel Mezzogiorno ... statoquotidiano.it Efficientamento energetico, 90 milioni dal Mic per i luoghi della cultura pubblici nel Mezzogiorno - Il Ministero della Cultura ha destinato 89,8 milioni di euro a 24 interventi di efficientamento energetico nei luoghi della cultura pubblici ... msn.com Piemonte: contributi per l’efficientamento energetico dei processi agroindustriali - Dalla Regione Piemonte incentivi anche per impianti a fonti rinnovabili nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. qualenergia.it

Efficientamento energetico per le imprese liguri Dal 28 gennaio apre la nuova finestra del bando regionale dedicato a micro, piccole, medie e grandi imprese. 8,3 milioni di euro disponibili per investimenti in riqualificazione energetica. Contributi fino al 9 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.