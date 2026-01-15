Educazione ambientale per gli studenti Coinvolte 144 classi in 20 comuni dell' Aretino

Un progetto di educazione ambientale ha coinvolto 343 classi in 53 comuni di quattro provincie, coinvolgendo complessivamente oltre 6.200 studenti. Attraverso sei percorsi educativi, sono stati realizzati numerosi incontri di approfondimento, supportati da 22 educatori provenienti da associazioni e cooperative locali. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza ambientale tra i giovani, contribuendo alla diffusione di pratiche sostenibili nel territorio.

