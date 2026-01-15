Ecua senza guida Zicari | Serve una visione chiara e stop alle polemiche

L’Università di Agrigento necessita di un indirizzo preciso e di una guida stabile per garantire un futuro solido. La politica deve concentrarsi sulla gestione dell’ateneo, evitando polemiche e offrendo una visione condivisa. Solo così si potrà favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, rispondendo alle esigenze della comunità accademica e del territorio.

"La politica deve prestare attenzione alla gestione dell'università di Agrigento. L'Ecua ha bisogno di una visione chiara e di una guida stabile. Stop alle polemiche". Lo afferma il consigliere Roberta Zicari, a nome della VI commissione consiliare, dopo l'incontro con i rappresentanti del.

