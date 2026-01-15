Eccellenza Fermana numeri incroci e tanti ex nella super sfida con il Trodica

Domenica si svolge al Bruno Recchioni la partita tra Fermana e Trodica, due delle squadre più in forma del campionato di Eccellenza. La sfida, che vede la prima contro la seconda in classifica, attirerà l’attenzione di appassionati e operatori del settore. Tra numeri, incroci e protagonisti di passato e presente, questa gara rappresenta un momento importante nel percorso delle rispettive società.

Si avvicina a grandi passi la sfida di domenica tra prima e seconda della classe in Eccellenza al Bruno Recchioni, con gli occhi di tutti gli addetti ai lavori rivolti verso viale Trento. Chiaro che alla 18esima giornata, con altre dodici da giocare, Fermana-Trodica non potrà essere decisiva per la vittoria finale. Ma senza dubbio può dare una direzione importante alla stagione in caso di successo dei canarini. Un eventuale +7 con 36 punti ancora in palio sarebbero un vantaggio significativo oltre ad un vantaggio psicologico molto importante. Due squadre simili come andamento finora in campionato considerando che gran parte del proprio bottino lo hanno fatto in casa: 21 quelli della Fermana, 18 quelli del Trodica.

