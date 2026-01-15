È nato ItalyPost il quotidiano per imprese e territorio

Il 14 gennaio è iniziata ufficialmente l’attività di ItalyPost, il nuovo quotidiano dedicato alle imprese e al territorio. Nato per offrire informazioni precise e aggiornate sul mondo economico e finanziario, ItalyPost si propone come uno strumento affidabile per professionisti, imprenditori e cittadini interessati a temi di attualità economica. La nostra testata si impegna a fornire analisi approfondite e dati utili per comprendere meglio il contesto in cui operano imprese e territori.

Il 14 gennaio ha avuto ufficialmente il via l’avventura del quotidiano economico-finanziario ItalyPost. Edito da Post Media e diretto da Filiberto Zovico, il giornale raccoglie l’eredità di VeneziePost, EmiliaPost e LombardiaPost. L’obiettivo è quello di rivolgersi alle imprese e al territorio, con uno sguardo particolare alle Regioni produttive d’Italia. Zovico è ex advertising del Sole 24 ore, ex Marsilio ed editore in proprio dal 2014. È lui ad aver fondato il gruppo Italy Post a cui fa capo l’editore. La società è anche attiva nel mondo degli eventi con Post Eventi, al 51 per cento dell’editore nordestino Nem. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È nato ItalyPost, il quotidiano per imprese e territorio Leggi anche: Imprese, Gioannini (Reale Mutua): “Italian Welfare premia nostro impegno quotidiano” Leggi anche: Assisi tra ambiente e territorio. Torna il “Premio Franchetti“. Riflettori su giovani e imprese

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.