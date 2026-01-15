E io dove sono? Le donne tra lavoro di cura impegni professionali e possibilità economiche
L’incontro esplora il ruolo delle donne tra lavoro di cura, impegni professionali e opportunità economiche. Promosso da Confartigianato Lecco e il movimento Donne Impresa, con il patrocinio di FamKare e Cristina Pedretti, si propone di analizzare le sfide quotidiane e le possibili soluzioni per sostenere le donne nel loro percorso personale e professionale. Un’occasione di confronto per approfondire tematiche di grande attualità e interesse sociale.
Confartigianato imprese Lecco e il suo movimento Donne impresa patrocinano l'incontro pubblico , promosso in collaborazione da FamKare - l'assistenza domiciliare sostenibile, Cristina Pedretti, esperta in.
