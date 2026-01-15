E’ in vendita in libreria e in tutti i maggiori store on line Disonora il padre e la madre

È disponibile in libreria e sui principali store online «Disonora il padre e la madre», il nuovo romanzo noir di Claudio Repek, pubblicato da Gruppo Albatros. Un’opera che si distingue per la sua scrittura sobria e accurata, offrendo ai lettori un percorso narrativo intenso e coinvolgente. Questo libro rappresenta il debutto dell’autore nel genere noir, proponendo una lettura riflessiva e ben articolata.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – In vendita in libreria e in tutti i maggiori store on line « Disonora il padre e la madre» il primo libro noir di Claudio Repek edito da Gruppo Albatros. All'improvviso accadono eventi che aprono un varco dentro di noi; dolori e pensieri che il tempo aveva provato a seppellire tornano in superficie, travolgendoci. Un magistrato segnato da lutti e ferite familiari si ritrova a indagare sull'omicidio di una bambina, il cui corpo è stato ritrovato in un bosco. Un caso che riapre i suoi abissi interiori, diventando specchio della sua esistenza. Massimiliano Andrei sarà costretto a guardarsi dentro alla ricerca di quelle risposte che non aveva mai cercato fino in fondo, per trovare quella via di salvezza che ora sembra l'unica strada percorribile.

