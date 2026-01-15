' E' giusto! l’incredibile storia de cinque fratelli cinesi' al Teatro delle Briciole

di e con Barbara Mattavelliliberamente tratto dall’omonimo racconto di Claire Huchet Bishop e Kurt Wiese.la voce del giudice è di Nicolas Cerutimusiche e sound design Luca Maria Baldinicoproduzione Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole e ILINX teatrocon il contributo di Ministero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Ilaria Pastore, l'album "Stato di grazia” e il debutto dello spettacolo al Teatro delle Briciole

Leggi anche: "Ma c'è Papà", omaggio ai fratelli De Filippo al Teatro Prati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ALFA info 06 48903278 Alfa inizia il 2026 con il piede giusto annunciando un'incredibile data evento all'Arena di Verona! 23 settembre 2026 | Verona, Arena Biglietti disponibili Acquista il tuo biglietto nel nostro punto vendita a Piazza della facebook