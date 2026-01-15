' E' giusto! l’incredibile storia de cinque fratelli cinesi' al Teatro delle Briciole

15 gen 2026

di e con Barbara Mattavelliliberamente tratto dall’omonimo racconto di Claire Huchet Bishop e Kurt Wiese.la voce del giudice è di Nicolas Cerutimusiche e sound design Luca Maria Baldinicoproduzione Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole e ILINX teatrocon il contributo di Ministero. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

