Due trasfertisti arrestati dopo la spaccata in pizzeria

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, i poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Padova hanno arrestato due 18enni cittadini egiziani, successivamente risultati “trasfertisti” provenienti da Milano, e denunciato un minore italiano di 17 anni per furto aggravato commesso, in concorso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

