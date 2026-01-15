Due concorsi pubblici Come candidarsi

Per i prossimi concorsi pubblici con scadenze ravvicinate, è importante conoscere le procedure di candidatura. Due bandi di rilievo, con posti anche in Toscana, riguardano assunzioni a tempo indeterminato in enti centrali del settore pubblico e finanziario. Qui troverai le informazioni essenziali su come presentare la domanda e rispettare le scadenze, per garantirti un’opportunità concreta di entrare nel mondo del lavoro pubblico.

Scadenze ravvicinate e posti anche in Toscana per due concorsi pubblici di primo piano, che offrono assunzioni a tempo indeterminato in enti centrali del sistema pubblico e finanziario. Il primo riguarda la Banca d'Italia, che ha pubblicato il bando del concorso 2026 per 160 nuove assunzioni complessive, rivolte sia a laureati sia a diplomati. Le selezioni coprono diversi profili professionali, dagli esperti in discipline economiche, destinati ad attività di vigilanza bancaria, analisi economico-finanziaria, tutela della clientela e antiriciclaggio, agli assistenti con laurea triennale, fino ai vice assistenti con diploma, impegnati in mansioni operative, amministrative e di contatto con il pubblico.

