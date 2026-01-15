Due clochard appiccano rogo all’ex Peveralli.

Due persone senza fissa dimora hanno incendiato l’ex Peveralli, la storica fabbrica di botti situata lungo la via Emilia. Il tentativo di rilancio dell’area, che avrebbe potuto contribuire alla riqualificazione urbana, si scontra con problemi di sicurezza e degrado. La vicenda evidenzia le difficoltà di recupero di spazi industriali in contesti urbani complessi, richiedendo interventi mirati e collaborativi.

Il rilancio dell’ex fabbrica di botti Peveralli, che si affaccia sul tratto urbano della via Emilia, non decolla. E allora l’area abbandonata di undicimila metri quadrati diventa luogo privilegiato per coloro che non sanno dove dormire e hanno trovato negli spazi fatiscenti un ricovero per il freddo e un tetto. Ieri attorno alle 17 è scattato l’allarme per un principio d’ incendio: sono stati gli inquilini del caseggiato di fronte a notare fuoco e fumo levarsi in cielo e a chiamare il 112: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del Comando di Lodi entrati nel vecchio stabilimento da una rete provvisoria sul lato di via Crema, attraverso la quale i clochard hanno accesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

