La Juventus si prepara alla sfida contro il Cagliari, con aggiornamenti sulle condizioni di Spalletti e del suo team. Durante l’allenamento mattutino alla Continassa, si sono osservate alcune notizie positive, anche se resta l’allarme legato a Yildiz. La formazione bianconera si concentra per affrontare al meglio la 21ª giornata di Serie A, mantenendo alta l’attenzione sulle condizioni dei propri giocatori.

La Juve prepara la sfida di campionato sul campo del Cagliari: gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa e le condizioni del numero dieci Allenamento mattutino per la Juventus alla Continassa in vista della trasferta di sabato sera sul campo del Cagliari, valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Arrivano due buone novelle per Luciano Spalletti: sia Francisco Conceicao che Federico Gatti sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra. Ottime notizie sopratutto per il difensore, ai box da inizio dicembre dopo l’operazione al menisco mediale del ginocchio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Due buone notizie e l’allarme Yildiz per Spalletti e la Juventus

Leggi anche: Infortunio Gatti, buone notizie per la Juventus di Spalletti: ecco quando tornerà a disposizione il difensore bianconero. Fissata la data

Leggi anche: Infortuni Juventus, quei due giocatori hanno svolto un allenamento personalizzato. Buone notizie per Bremer. Stop per Zhegrova: il motivo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Buone notizie per il settore benessere: meno burocrazia per le piccole imprese. Legge L'articolo https://www.primapaginatrapani.it/niente-rentri-per-parrucchieri-estetisti-e-tatuatori-semplificazione-nella-legge-di-bilancio-2026 #LeggeDiBilancio2026 #Settore facebook

Milan, buone notizie da Leao: sta meglio e a Como sarà titolare x.com