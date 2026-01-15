Dubbi sul rigore | Fabbri da 5,5 in moviola
L'arbitraggio della partita del Napoli resta al centro di discussioni, con particolare attenzione a un possibile rigore non assegnato. Fabbri, che ha diretto l'incontro, ha ricevuto una valutazione di 5,5 in moviola, sollevando dubbi sulla gestione della gara. L'episodio evidenzia come le decisioni arbitrali continuino a influenzare l’andamento e l’interpretazione delle partite di calcio.
Resta un’ombra sull’arbitraggio della gara del Napoli, con particolare riferimento a un possibile rigore non concesso agli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
